Совбез ООН прислушался к России по украинскому языку

В Совбезе ООН решили прислушаться к России и провести заседание по Украине. Об этом рассказал председатель совета Густаво Меса-Куадра, передает ТАСС.

По его словам, вскоре Совбез проведет встречу, на которой обсудит принятие Украиной закона о госязыке.

«Она пройдет по запросу России 16 июля», — добавил Меса-Куадра.

Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Ранее сообщалось, что закон о госязыке опубликовали на Украине.