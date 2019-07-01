Венесуэла возвращает изгнанного посла в страну

Посол Германии в Венесуэле Даниэль Кринер, которого до этого решили изгнать за его «вмешательство во внутренние дела страны, вернется. Об этом сообщили в венесуэльском МИД, передает ТАСС.

Кроме того, Кринера в Венесуэле также объявляли персоной нон грата.

Как отмечается, вернуть посла в стране решил венесуэльский президент Николас Мадуро. Он отменил ранее сделанное в марте решение.

«Правительство Германии решило вернуть посла в страну», — говорится в заявлении МИД.

Ранее сообщалось, что Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата.