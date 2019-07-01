Путин собрался в Италию к Папе Римскому

Российский президент Владимир Путин собирается посетить Италию и провести встречи с властями страны и с Папой Римским Франциском. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля, передает РИА «Новости».

Путин прилетит в Италию 4 июля с официальным визитом. В Кремле отметили, что в настоящее время у лидера страны запланированы встречи с президентом республики Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте.

«Президент... посетит Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском», — добавили в Кремле.

Планируется, что российская и итальянская стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в разных сферах.

Также Путин и Конте могут посетить российско-итальянский Форум-диалог гражданских обществ.

Ранее сообщалось, что Папа Римский встретится с Путиным.