В Госдуме отреагировали на слова украинского правительства о русском языке

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Первый зам председатель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова представителя президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана о русском языке, передают RT.

Новиков заявил, что житель страны вправе говорить на языке, на котором он хочет. Он добавил, что при выборе официального государственного языка нужно полагаться на культурный фон граждан.

По словам депутата, у человека с украинскими корнями русский язык также должен быть государственным языком.

Для Киева, Донбасса и других территорий, русский язык является родным и играет значимую роль, отметил Новиков.

Ранее глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан раскрыл позицию по русскому языку в Донбассе.