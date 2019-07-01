Меркель застыдили за слабость

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Спустя девять дней после приступа слабости, при котором канцлер Германии Ангела Меркель начала сильно дорожать, у нее возникли те же самые проблемы со здоровьем. Эксперты настоятельно рекомендуют канцлеру как можно скорее отправиться в отпуск. Как пишет Die Welt, не важно, идет ли речь о Меркель или Хиллари Клинтон, болезнь всегда была сбоем при демонстрации власти.

Отмечается, что те, кто принадлежат к власть имущим, утратили право показывать слабость. Небольшое дрожание поражает женщину, которую еще накануне называли самой могущественной в мире. Теперь же ее окружение начинает бояться и беспокоиться, а также шепчется о том, что будет дальше, когда власть не будет в твердых руках. Самое личное, слабость человеческой природы, становится достоянием гласности.

Издание напоминает, что, когда Дональд Трамп боролся за президентское кресло, он «с триумфом» продемонстрировал населению свидетельство о состоянии здоровья. В то время как его противница Хиллари Клинтон однажды почувствовала себя плохо и не смогла самостоятельно дойти до машины. Был ли этот инцидент решающим для предвыборной гонки, никто не может сказать, но с учетом результатов этого нельзя исключать.