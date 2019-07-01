В Кремле отреагировали на повышенный интерес к кружке Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удивлен вниманием, которое уделили кружке главы государства Владимира Путина на G20, сообщает РИА «Новости»б

По слова Пескова, еще несколько лет назад он рассказывали о ней.

Он назвал это «давней историей».

«Странно, что только сейчас обратили внимание», — добавил он.

Ранее стало известно содержимое термоса Путина на G2

Керамическая кружка с крышкой в руке у Путина привлекла внимание СМИ на вечернем приеме для участников саммита G20.