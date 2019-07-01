В Кремле отреагировали на повышенный интерес к кружке Путина

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Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин на... Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин на...
Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин на...
Osaka Summit Photo/Handout via Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удивлен вниманием, которое уделили кружке главы государства Владимира Путина на G20, сообщает РИА «Новости»б

По слова Пескова, еще несколько лет назад он рассказывали о ней.

Он назвал это «давней историей».

«Странно, что только сейчас обратили внимание», — добавил он.

Ранее стало известно содержимое термоса Путина на G2

Керамическая кружка с крышкой в руке у Путина привлекла внимание СМИ на вечернем приеме для участников саммита G20.