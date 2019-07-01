Климкин срочно ушел в отпуск после скандала

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Глава украинского МИДа Павел Климкин проинформировал о решение уйти в политический отпуск. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам , важно не допустить, чтобы Украина оказалась в «российской ловушке». Он добавил, что дискуссии внутри страны должны ослаблять Москву и усиливать Киев.

«Поэтому принял решение уйти в политический отпуск», — заявил Климкин.

Он добавил, что у него будет время на создание «настоящей команды».

Ранее сообщалось, что президент Украина Владимир Зеленский не берет Климкина в Канаду после скандала.