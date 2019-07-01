Зеленский не берет Климкина в Канаду после скандала

<img src="//img.gazeta.ru/files3/203/12458203/2in2in2-pic905-895x505-94859.jpg">

Глава украинского МИДа Павел Климкин не поедет в Канаду для участия в международной конференции по поддержке реформ на Украине. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам пресс-секретаря дипломата, в Третьей конференции по вопросам реформ в Торонто поучаствует первый вице-премьер страны Степан Кубив. Он возглавит украинскую делегацию.

Уточняется, что президент страны Владимир Зеленский посетит территорию Канады с 1 по 3 июля. Он также примет участие в конференции.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман открыто заявил, что хочет отправить в отпуск главу МИД страны Павла Климкина и выбрать на его должность исполняющего обязанности после скандала с президентом страны.