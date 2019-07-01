В Госдуме ответили на слова советника Зеленского о русском языке
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков дал комментарий в связи с заявлением представителя президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана о русском языке. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, у человека есть право разговаривать на том языке, на котором он хочет. При выборе же государственного языка для украинцев нужно учитывать культурный фон жителей страны.
«…у человека, у которого есть корни на Украине, русский язык тоже должен быть государственным языком», — сказал Новиков.
Он заметил, что русский язык является родным и важным для Киева, Донбасса и других территорий.
Ранее глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка. Отвечая на вопрос о введении русского языка вторым государственным, он ответил, что выступает против.