В Госдуме ответили на слова советника Зеленского о русском языке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/815/12422815/RIAN_5919242.HR-pic905-895x505-23976.jpg">

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков дал комментарий в связи с заявлением представителя президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана о русском языке. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, у человека есть право разговаривать на том языке, на котором он хочет. При выборе же государственного языка для украинцев нужно учитывать культурный фон жителей страны.

«…у человека, у которого есть корни на Украине, русский язык тоже должен быть государственным языком», — сказал Новиков.

Он заметил, что русский язык является родным и важным для Киева, Донбасса и других территорий.

Ранее глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка. Отвечая на вопрос о введении русского языка вторым государственным, он ответил, что выступает против.