У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.

Отвечая на вопрос о введении русского языка вторым государственным, он ответил, что выступает против.

«Не думаю, что он решает этот вопрос. Он углубляет конфликт. В данном случае я – против», — сказал Богдан.

При этом он отметил, что разрешил бы Донецку и Луганску русский язык как региональный «при условии, что после этого они – территория Украины».

Богдан вырази мление, что если заставить всех разговаривать по-украински, то «Украина — это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области».

Он отметил, что сам из Львова, а там «бандеровцы», поэтому он «за украинский язык и я за Украину».

Ранее Главу офиса Зеленского обвинили в махинациях с офшорами.