Медведев упрекнул единороссов, демонстрирующих «чванство и хамство»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев упрекнул некоторых членов партии «Единая Россия», которые не стесняются «демонстрировать чванство и хамство». Об этом он написал в статье, которая была опубликована в «Известиях».

По его словам, в «Единой России» много профессиональных политиков.

Премьер отметил, что чаще всего на слуху те представители партии, которые не стесняются вести себя неподобающим образом, «вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам».

Медведев подчеркнул, что СМИ, блогеры и гражданские активисты помогают вести контроль и выявлять нарушителей.