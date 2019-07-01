В Киеве вспомнили об условиях возврата России в ПАСЕ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о существующей договоренности о возвращении российской делегации полномочий в ПАСЕ. Об этом сообщает «УНИАН».

По его словам, Кремль должен был выполнить три условия. Первым был возврат моряков. Вторым — доступ комиссара Совета Европы по правам человека в Крым, третьим — уплата членских взносов.

Однако в последствии РФ дали понять, что вернуться можно и без выполнения этих условий, отметил Кулеба.