Медведев: «Единая Россия» должна создать систему мониторинга реализации нацпроектов

«Единая Россия» не имеет права оставаться в стороне от реализации национальных проектов и должна выстроить свою систему мониторинга результатов такой работы. Об этом председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал в своей статье «Единая Россия» - курс на перемены», опубликованной в понедельник в газете «Известия».

«Единая Россия» не имеет права занимать наблюдательную позицию. По всей стране, в каждом регионе партия должна не только добиться поддержки наших планов, но и выстроить систему мониторинга их выполнения», - отметил он. Медведев подчеркнул, что нацпроекты являются для партии абсолютным приоритетом, равно как и работа по реализации национальных целей, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе в целом.

«Не только потому, что это наш президент, выдвижение которого мы поддерживали и за которого голосовали. Но и потому, что нацпроекты - это именно то, что позволит улучшить жизнь людей, - пояснил такую позицию глава правительства. - И не в среднем по стране, а в каждом конкретном городе и районе, в каждой семье. Именно так, как этого ждут люди».

Говоря о том, что именно предстоит сделать, председатель «Единой России» отметил, что первостепенной задачей является информирование людей о том, как идет работа по нацпроектам в их регионе. Он призвал использовать для этого все возможные способы коммуникаций - личные встречи, социальные сети, традиционные СМИ, партийные сайты.

Кроме того, Медведев считает необходимым наладить систему обратной связи. «Каждый человек должен иметь возможность направить вопрос о нацпроектах, предложение или жалобу. Главное - получить внятный ответ, - обратился он к своим коллегам по партии со страниц газеты. - Быстрое реагирование на такие обращения - это ваша безусловная обязанность».

Партийный лидер сделал акцент на том, что представители «Единой России» должны ежедневно показывать, что они отвечают за свои обещания, а если что-то выпадает из поля их зрения или возникают проблемы, то ситуацию нужно исправлять немедленно. «Тем более если о проблеме нам сообщают люди, - цитирует Медведева ТАСС. - Здесь не должно быть ни ухода от ответственности, ни попыток «приватизировать» общественный контроль».