Медведев: «Единая Россия» ощущает дефицит доверия
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что партия «Единая Россия» ощущает дефицит доверия граждан. Об этом он написал в своей статье, которая опубликована в газете «Известия».
«Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно», — добавил Медведев.
По его словам, в целом партией было сделано немало.
Он также подчеркнул, что главная проблема здесь в том, как партия общается с людьми.
Медведев отметил, что ведет работу над обновлением «Единой России».
Ранее сообщалось, что Медведев пригласил единороссов обсудить законопроекты.