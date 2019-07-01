Медведев: «Единая Россия» ощущает дефицит доверия

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что партия «Единая Россия» ощущает дефицит доверия граждан. Об этом он написал в своей статье, которая опубликована в газете «Известия».

«Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно», — добавил Медведев.

По его словам, в целом партией было сделано немало.

Он также подчеркнул, что главная проблема здесь в том, как партия общается с людьми.

Медведев отметил, что ведет работу над обновлением «Единой России».

Ранее сообщалось, что Медведев пригласил единороссов обсудить законопроекты.