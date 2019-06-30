Песков назвал разговор Путина и Мэй «жестким»
Президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 провел встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом сообщает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который также присутствовал на мероприятии, поделился подробностями этой встречи.
Представители двух государств обсудили ситуацию вокруг дела Скрипалей.
Отмечается, что этот вопрос они обсудили с глазу на глаз. Песков рассказал, что Путин вырази все, что требовало объяснений.
Кроме того, Путин добавил, что доказательства отравления так и не были предъявлены.
Ранее сообщалось, что обсудил Путин на встрече с Мэй.