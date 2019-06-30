Песков назвал разговор Путина и Мэй «жестким»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/739/12459739/2240824-pic905-895x505-63891.jpg">

Президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 провел встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который также присутствовал на мероприятии, поделился подробностями этой встречи.

Представители двух государств обсудили ситуацию вокруг дела Скрипалей.

Отмечается, что этот вопрос они обсудили с глазу на глаз. Песков рассказал, что Путин вырази все, что требовало объяснений.

Кроме того, Путин добавил, что доказательства отравления так и не были предъявлены.

Ранее сообщалось, что обсудил Путин на встрече с Мэй.