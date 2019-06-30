Совершено покушение на кортеж министра, есть погибшие

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Военнослужащие армии Ливана патрулируют улицы во время выборов в муниципальные органы власти в... Военнослужащие армии Ливана патрулируют улицы во время выборов в муниципальные органы власти в...
Военнослужащие армии Ливана патрулируют улицы во время выборов в муниципальные органы власти в...
Aziz Taher/Reuters

Нападение произошло на автоколонну министра по делам беженцев Ливана Салеха аль-Гариба, передает РИА «Новости».

При обстреле колонны боевиками погибли два человека.

Нападение произошло по дороге в селение Кабр-Шамун в Горном Ливане.

Отмечается, что целью покушения был глава МИД страны Джебран Бассиль.