Появилось видео стычки пресс-секретаря Трампа с северокорейцами

Южнокорейский телеканал YTNСМИ выложил видео потасовки, которая произошла между представителями американских и северокорейских СМИ.

До этого стало известно, что у нового пресс-секретаря американского лидера Дональда Трампа Стефани Гришем появились синяки после стычки с северокорейцами.

На кадрах видно, как журналисты из Северной Кореи отталкивают членов пресс-пула Белого дома, чтобы занять лучшее место для съемок.

В результате инцидента Гришэм получила несколько ушибов.

Ранее сообщалось, что Трамп ступил ногой на территорию КНДР.