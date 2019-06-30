Появилось видео стычки пресс-секретаря Трампа с северокорейцами
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Южнокорейский телеканал YTNСМИ выложил видео потасовки, которая произошла между представителями американских и северокорейских СМИ.
До этого стало известно, что у нового пресс-секретаря американского лидера Дональда Трампа Стефани Гришем появились синяки после стычки с северокорейцами.
На кадрах видно, как журналисты из Северной Кореи отталкивают членов пресс-пула Белого дома, чтобы занять лучшее место для съемок.
В результате инцидента Гришэм получила несколько ушибов.
Ранее сообщалось, что Трамп ступил ногой на территорию КНДР.