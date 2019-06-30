Путин потребовал подключить армию к борьбе с наводнением в Иркутской области

Российский президент Владимир Путин потребовал, чтобы армия страны подключалась к борьбе с водой в Иркутской области, если появится такая необходимость. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Путин попросил, что глава Минобороны страны Сергей Шойгу занялся этим вопросов и, если что, направил армию в Иркутскую область помогать МЧС.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС.

По последним данным, из-за наводнения погибли пять человек, пострадали 353 человека, а еще 97 — были госпитализированы, а судьба двоих остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Тулуне упал после приезда Путина.