Путин потребовал подключить армию к борьбе с наводнением в Иркутской области

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического... Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического...
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического...
Maxim Shemetov/Reuters

Российский президент Владимир Путин потребовал, чтобы армия страны подключалась к борьбе с водой в Иркутской области, если появится такая необходимость. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Путин попросил, что глава Минобороны страны Сергей Шойгу занялся этим вопросов и, если что, направил армию в Иркутскую область помогать МЧС.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС.

По последним данным, из-за наводнения погибли пять человек, пострадали 353 человека, а еще 97 — были госпитализированы, а судьба двоих остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Тулуне упал после приезда Путина.