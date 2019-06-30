Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.

Матвиенко считает, что в настоящее время разорвать отношения двух стран пытаются грузинские власти, которые делаю для этого все.

«Мы ничего не инициировали...Никакого конфликта между Россией и Грузией нет», — подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что в России не проходят никакие антигрузинские митинги и жители положительно настроены.

Ранее министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что российского депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассоциации православия Сергея Гаврилова не пустят в страну.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.