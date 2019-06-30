Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина... Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина...
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина...
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.

Матвиенко считает, что в настоящее время разорвать отношения двух стран пытаются грузинские власти, которые делаю для этого все.

«Мы ничего не инициировали...Никакого конфликта между Россией и Грузией нет», — подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что в России не проходят никакие антигрузинские митинги и жители положительно настроены.

Ранее министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что российского депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассоциации православия Сергея Гаврилова не пустят в страну.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.