В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о некоторых ранее неизвестных нюансах встречи главы страны Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, российская сторона впервые на полях G20 в японской Осаке услышала взаимность от Трампа в сфере нормализации отношений двух стран.

«Американский президент достаточно концентрировано выражал свое намерение активизировать диалог», — добавил Песков.

Как отмечается, Путин и Трамп много говорили о продолжении контактов на высшем уровне, а также обсудили Украину «конструктивно и по-деловому».

«Посмотрим, что будет дальше», — заключил Песков.

Ранее Путин рассказал об итогах G20.