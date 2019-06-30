Трамп рассказал о встречах с «диктаторами» на G20

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ходе саммита G20 в Осаке он провел ряд двусторонних встреч, в том числе с диктаторами. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление глава государства сделал во время своего выступления на военной базе США в Южной Корее.

«Я встретился почти с каждым лидером, я встретился с президентами, премьерами и диктаторами», — отметил Трамп.

При этом он не уточнил, кого именно имел ввиду.

Ранее СМИ показали, как Трамп разыграл саудовского принца.