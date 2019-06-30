Ким Чен Ын и Трамп завершили переговоры

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Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын завершили переговоры в Доме свободы, который располагается на границе между двумя Кореями. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, главы государств беседовали на протяжении 40 минут.

Уточняется, что Ким Чен Ын прошел пару десятков метров пешком до границы, за ним следовал Трамп. Их сопровождал глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Лидер Северной Кореи и глава Соединенных Штатов пожали друг другу руки, после чего Ким Чен Ын переступил границу, вернувшись к себе в страну.

Ранее Ким Чен Ын объявил о новом символе перемен на встрече с Трампом.