Ким Чен Ын объявил о новом символе перемен на встрече с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что новым символом перемен стало рукопожатие с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, он имел в виду «мирное рукопожатие между странами» на линии раскола в Корее.

«В таком месте, символе раскола, напоминающем о плохих отношениях Юга и Севера, говорит о том, что сегодня уже не так, как было вчера», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что Трамп ступил ногой на территорию КНДР.