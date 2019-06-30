Трамп посмотрел на Северную Корею с высоты

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поднялись на один из наблюдательных пунктов в демилитаризованной зоне (ДМЗ) и с высоты понаблюдали за КНДР. Об этом сообщает CNN.

По словам Трампа, раньше территория была «очень, очень опасной», но все изменилось с тех пор, как он начал разговаривать с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«После нашего первого саммита вся опасность исчезла», — подметил Трамп.

Он подчеркнул, что теперь чувствует себя здесь комфортно и назвал ДМЗ «совершенно другим миром».

Ранее сообщалось, что Трамп прилетел в демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном.