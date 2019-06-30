Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся на границе двух Корей

Впервые в истории президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча американского представителя и северокорейского в ДМЗ состоится впервые после подписания мирного соглашения США и КНДР, которое состоялось 66 лет назад.

Как отмечается, в настоящее время Трамп уже находится в пути в демилитаризованную зону. Там он встретится с Ким Чен Ыном почти сразу после встречи с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын согласился на встречу с Трампом в демилитаризованной зоне.