Демилитаризованную зону КНДР закрыли для туристов

Демилитаризованная зона со стороны КНДР закрыта для туристов, передает RT.

Ранее Трамп пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться в демилитаризованной зоне в ходе своего визита в Южную Корею.

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