Трамп заявил, что в КНДР нуждаются во встрече с ним

Президент США Дональд Трамп, находящийся с официальным визитом в Южной Корее, полагает, что представители КНДР хотят встретиться с ним. Об этом он заявил в воскресенье, выступая перед представителями южнокорейского бизнеса в Сеуле. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

«Я собираюсь в демилитаризованную зону и я понимаю, что они (представители КНДР - прим. ТАСС) хотят встретиться, я бы очень хотел сказать «здравствуйте», - заявил хозяин Белого дома.

Ранее Трамп на своей странице в «Твиттере» написал, что во время посещения демилитаризованной зоны хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Агентство ЦТАК после этого опубликовало заявление первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая сообщила о том, что Пхеньян положительно относится к предложению президента США. Однако в распространенном ранее Белым домом графике Трампа встреча с Ким Чен Ыном не значится.