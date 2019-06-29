Путин оценил масштабы разрушений в затопленной Иркутской области
Российский лидер Владимир Путин заявил, что масштаб разрушений в затопленной Иркутской области очень большой. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в связи со сложившейся ситуацией будет подготовлен проект поручений, который он подпишет.
При этом, глава государства подчеркнул, что событие еще не закончилось, и неизвестно, когда вода полностью сойдет.
«А время на восстановление сокращается, как шагреневая кожа. Его становится все меньше и меньше», — уточнил Путин.
Он также заявил, что планирует провести следующее совещание по ЧП в Иркутской области 3 июля в Москве.
Президент добавил, что в ходе второй встречи он хочет понять, как складывается ситуация в регионе и как организована работа.
Ранее Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации ЧП в Иркутской области.