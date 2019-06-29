Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации ЧП в Иркутской области

Российский президент Владимир Путин потребовал создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

29 июня Путин практически сразу после посещения G20 в Японии отправился в Иркутскую область. Осмотрев местность, он сделал несколько распоряжений. В частности, он учел масштабы происшествия и распорядился создать комиссию, которую возглавит вице-премьер страны Виталий Мутко.

По словам Путина, комиссия займется координацией работ властей по восстановлению региона. Также члены комиссии проконтролируют восстановление транспортной, энергетической социальной инфраструктуры и жилых домов.

По последним данным, из-за наводнения погибли пять человек, пострадали 353 человека, а еще 97 — были госпитализированы, а судьба двоих остается неизвестной.

Ранее Путин пообещал перевезти детей из затопленной Иркутской области в летние лагеря.