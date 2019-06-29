Президента Кипра экстренно прооперировали

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Президент Кипра Никос Анастасиадис Президент Кипра Никос Анастасиадис
Президент Кипра Никос Анастасиадис
Nicos Anastasiades/Facebook.com

Президента Кипра Никоса Анастасиадиса срочно прооперировали из-за перелома бедра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Бюро печати и информации страны.

Как отмечается, после полученной травмы президента срочно прооперировали врачи. Ему сделали гемиартропластику правого сустава.

Операция продлилась почти два часа, отметил министр здравоохранения Константин Иоанну.

«Операция была завершена без каких-либо осложнений», — подчеркнул лечащий врач президента.

Он добавил, что Анастасиадис сможет, вероятно, вернуться к обычному режиму через три недели.