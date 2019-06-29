Путин пообещал перевезти детей из затопленной Иркутской области в летние лагеря

Российский президент Владимир Путин поручил перевезти детей из затопленной Иркутской области в летние лагеря, где они будут в безопасности и отдохнут. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Путин потребовал перевезти только тех детей, которые жили в пострадавших от воды районах.

Планируется, что дети поедут в летние лагеря по всей стране.

«Младшие дети должны быть размещены вместе с родителями», — распорядился Путин.

Ранее сообщалось, что число жертв наводнения Иркутской области увеличилось.