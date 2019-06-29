Климкин назвал главную проблему Украины

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Измена Европы — наша боль», — начал Климкин.

Он подчеркнул, что главная проблема для Украины даже не в возвращении России в ПАСЕ. По мнению министра, страшнее, что РФ теперь может разговаривать с делегациями «за спиной Украины» и навязывать какую-нибудь чуждую украинской стороне стратегию.

«Мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам попытаются представить, как долгожданную победу», — добавил Климкин.

Заключая, он сказал, что, если худшее случится, то Украина окажется «на два поколения в серой буферной зоне».

Ранее сообщалось, что в Раде заклеймили Климкина «позором дипломатии».