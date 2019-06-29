Названо условие выплаты взносов России в СЕ

Замглавы Минфина Сергей Сторчак назвал условие выплаты взносов в бюджет Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для начала СЕ следует выработать «дорожную карту».

Причем, отметил политик, до тех пор российское государство никому ничем не обязано.

В связи с этим он добавил, что установленный размер взносов России в СЕ ничего не значит.

Сторчак подчеркнул, что, в первую очередь, необходимо согласовать график, порядок и маршрут платежа.

Ранее в ПАСЕ поставили условия России для возвращения.