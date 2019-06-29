Путин внепланово приедет в Иркутскую область

Российский лидер Владимир Путин собирается внепланово посетить Иркутскую область в связи с прошедшими там серьезными паводками. Об этом сообщает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости».

Как отмечается, глава государства проведет совещание, которое будет посвящено ликвидации последствий паводков.

Уточняется, что, если ничего не помешает Путину, то он прибудет в регион уже вечером в субботу, 29 июня.

Ранее сообщалось, что Путину доложили о ситуации с паводками.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС. На настоящий момент в регионе погибли пять человек.