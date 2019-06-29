Зеленского обвинили в бездействии в деле украинских моряков

Украинский политический эксперт Василий Вакаров обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что он ничего не делает для того, чтобы освободить украинских моряков. Об этом сообщает «112 Украина».

Вакарков заявил, что Зеленский попался в политиканство и бездействует.

«Он, как президент, не оказывает никаких действий. А какие действия?», — задал риторический вопрос Вакаров.

Он отметил, что даже российская сторона предлагала решение по морякам. Эксперт напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров предложил «обмен всех на всех».

Ранее глава России Владимир Путин рассказал о решении вопроса по украинским морякам.

25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.