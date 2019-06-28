Грузины попросили Путина возобновить авиасообщение

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Представители грузинской диаспоры в России обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, они направили главе государства открытое письмо, в котором заявили, что некоторые силы заинтересованы в ухудшении отношений между Россией и Грузией.

Грузины также отметили в письме, что их беспокоит сложившаяся ситуация, поскольку тяжелые последствия обычно ложатся на плечи простого народа.

«Опасения и в этот раз оказались небеспочвенными: Россия ответила на провокации в Тбилиси запретом авиаперевозок в Грузию», — пояснили представители диаспоры в письме.

Ранее сообщалось, что Грузия забеспокоилась из-за сокращения турпотока из России.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.