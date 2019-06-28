«Русские вмешались»: экс-президент США назвал избрание Трампа нелегитимным

Экс-президент США Джимми Картер назвал избрание Дональда Трампа на пост нелегитимным. Об этом сообщила корреспондент USA Today.

Картер выступал на конференции в Центре по правам человека в Вирджинии.

«Я думаю, что вмешательство, хотя еще не определено его количественно, должно быть полностью расследовано. Оно бы показало что Трамп на самом деле не выиграл выборы в 2016 году, он проиграл бы выборы», — сказал Картер.

Картер отметил, Трамп был избран, «потому что русские вмешались».