Путин пригласил Макрона в Россию на юбилей Победы
close
Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Франции Эммануэля Макрона на мероприятие по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне, которое пройдет в России в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, сначала Макрон пригласил Путина на Парижский форум мира.
Глава государства поблагодарил французского коллегу, отметив, что постарается приехать, а после пригласил его на юбилей Победы.
Уточняется, что в ходе встречи Путин и Макрон общались друг с другом на «ты».
Ранее Путин пригласил на юбилей Победы американского лидера Дональда Трампа.