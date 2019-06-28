Путин пригласил Макрона в Россию на юбилей Победы

Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Франции Эммануэля Макрона на мероприятие по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне, которое пройдет в России в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, сначала Макрон пригласил Путина на Парижский форум мира.

Глава государства поблагодарил французского коллегу, отметив, что постарается приехать, а после пригласил его на юбилей Победы.

Уточняется, что в ходе встречи Путин и Макрон общались друг с другом на «ты».

Ранее Путин пригласил на юбилей Победы американского лидера Дональда Трампа.