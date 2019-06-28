Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России. Заявление он сделал на своей странице в фейсбук.

По его словам, это также шаг к «снижению секционного давления». Порошенко отметил, что продление антироссийских санкций давалось не легко, но Украина каждый раз добивалась этого.

Экс-глава сообщил, что демарш делегации из Украины в ПАСЕ был обоснован.

«Мы не допустим, чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций и в других форматах», — сказал Порошенко.

Ранее Украина напала на Россию в ПАСЕ.