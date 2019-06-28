Трамп порадовался встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что рад этой встрече, и она пройдет отлично, передает РИА «Новости».

«Спасибо всем. Я очень рад быть с президентом Путиным. Я приветствую членов российской делегации, так и моей делегации», — заявил Трамп.

Он сказал, что предстоящая дискуссия будет интересной.

Ранее Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Трампом.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры в Осаке в рамках саммита G20.

Эта встреча стала первой после того, как Трамп отменил запланированные переговоры с главой РФ в Аргентине в декабре 2018 года.

В Осаке проходит первый день саммита «большой двадцатки». «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.