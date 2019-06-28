Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Трампом
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Президент России Владимир Путин в начале двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом рассказал о своих ожиданиях.
По его словам, эта встреча будет хорошей возможностью продолжить начатый в Хельсинки диалог.
Путин отметил, что им с Трампом «есть о чем поговорить».
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп начали переговоры в Осаке.
Эта встреча стала первой после того, как Трамп отменил запланированные переговоры с главой РФ в Аргентине в декабре 2018 года.