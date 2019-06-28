Трамп высказался по ситуации вокруг Ирана

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи c премьером Японии Синдзо Абэ в рамках G20 заявил, что в ситуации c отношений США и Ирана «нет никакой спешки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть много времени — нет никакой спешки, они могут не торопиться», — сказал Трамп.

Он отметил, что нет давления по времени. Он также выразил надежду на положительный исход.

«Если будет так, отлично, если нет, вы узнаете», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану.