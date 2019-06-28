Путин охарактеризовал отношения с Трампом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что глава США Дональд Трамп использует в работе такие методы, которые он не признает. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не принимаю многие из его методов, когда дело доходит до решения проблем», — добавил Путин.

Также Путин отметил, он считает Трампа талантливым человеком и не карьерным политиком.

Он подчеркнул, что не оценивал деятельность президента США в стране и не собирается это делать.

Ранее стало известно, что Путин хочет обсудить с Трампом.