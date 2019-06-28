В США приняли законопроект о гумпомощи Мексике

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что в США приняли новый законопроект о гуманитарной помощи для южной границы. Об этом он написал в твиттере.

По словам Трампа, работа над проектом закона длилась долго, но все справились со своей работой.

«Спасибо также Мексике за работу по оказанию помощи мигрантам», — подчеркнул Трамп.

После публикации, под постом осыпались слова благодарности президенту.

«Спасибо за ваше руководство в этом вопросе, господин Президент! ...Трамп лучший», — заявляли пользователи.

Ранее сообщалось, что президент Мексики обещал гумпомощь направляющимся в США мигрантам.