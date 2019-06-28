Климкину предложили уйти в отпуск после скандала с Зеленским

Украинский премьер Владимир Гройсман открыто заявил, что хочет отправить в отпуск главу МИД страны Павла Климкина и выбрать на его должность исполняющего обязанности. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Гройсмана, вариант «отпуска на несколько месяцев» может помочь лидеру страны Владимиру Зеленскому и Климкину решить их разногласия. Он также пообещал, что, если Зеленский предложит министру отпуск, то он подпишет этот указ.

Премьер Украины подчеркнул, что Климкин на посту со времен назначения экс-главы страны Петра Порошенко.

До этого Зеленский пожаловался, что узнает о действиях Украины на международной арене из интернета, и упрекнул Климкина за то, что тот «не посчитал нужным согласовать с президентом ответ на российскую ноту».

Ранее сообщалось, что Климкин ответил на обвинения Зеленского.