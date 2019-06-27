Путин назвал впечатлившего его мирового лидера

Президент России Владимир Путин в рамках интервью перед саммитом G20 рассказал журналиста, какой мировой лидер его впечатлил больше всего.

Российский лидер отметил, что бывший президент Франции Жак Ширак вызывает у него наибольшее уважение.

Ранее в этом же интервью Владимир Путин рассказал, готов ли он брать на себя риск.