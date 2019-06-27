Путин призвал не использовать проблемы церкви для ее уничтожения

Президент России Владимир Путин в рамках интервью перед саммитом G20 заявил, что проблемы католической церкви не должны становиться инструментом для уничтожения самой Римской католической церкви. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин добавил, что религия должна играть прежде всего сложившуюся на сегодняшний день роль, поскольку ее нельзя «выталкивать» из культурного пространства.

По мнению российского лидера, между православием и католичеством всегда были проблемы.

Президент выразил мнение, что либералы используют проблемы церкви в качестве оружия для ее уничтожения и призвал их не забывать, что мир основан на библейских ценностях даже у атеистов. Путин отметил большую важность традиционных ценностей по сравнению с либеральными.