Путин прояснил позицию по гонке вооружений

Президент России Владимир Путин в рамках интервью перед саммитом G20 заявил, что Кремль выступает за любой способ сдерживания гонки вооружений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также рассказал о возможности заключения трехстороннего ядерного соглашения между Россией и странами США и Китаем.

«Я с самого начала сказал, что мы поддержим любое соглашение, которое пошло бы на пользу делу», — заявил Путин.

Российский глава отметил, что уровень развития китайских ядерных сил значительно ниже того же уровня США или России. Он подчеркнула, что любые соглашения будут заключаться прежде всего между Вашингтоном и Москвой.

Ранее сообщалось, что США обвинили Россию в проведении ядерных испытаний.