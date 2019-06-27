Путин рассказал о российском наказании Скрипаля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не представлял интереса для Москвы, так как получил свое наказание до отравления в Солсбери, передает РИА «Новости».

Путин признался, что для него предательство - это самое большое преступление, которое может быть на земле, и люди, которые на это идет, должны быть наказаны.

Однако российский лидер добавил, что ситуация, которая произошла в Солсбери, недопустима.

«Этот господин, Скрипаль, и так был наказан. Он в принципе не представлял никакого интереса. Его наказали: он был задержан, арестован, осужден и отсидел в тюрьме пять лет», — отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит и 5 копеек.