Олигархов в России нет, сказал Путин

close
Во время ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в Гостином... Во время ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в Гостином...
Во время ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в Гостином...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил об отсутсвии олигархов в стране, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в России есть крупные компании, однако практически нет тех, что использовали бы какие-то преференции от близости к власти.